"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب والفطيحة وبيش، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على جازان وفرسان، وتشهد المنطقة أمطارًا وضبابًا على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وهروب والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.