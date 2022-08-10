"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار وسُحب رعدية وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة والرياض وحائل ونجران والشرقية ومكة المكرمة وجازان وتبوك.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص وينبع النخل والحناكية والصويدرة والفريش والفقرة والمدينة المنورة والمسيجيد والمندسة والعلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس.
ونبَّه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والظهران والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الخميس. وتشهد المنطقة عوالق ترابية على الخفجي النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا حتى الساعة السادسة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب والفطيحة وبيش، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على جازان وفرسان، وتشهد المنطقة أمطارًا وضبابًا على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وهروب والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف، وعوالق ترابية على الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتستمر الحالات حتى الساعة التاسعة صباحًا. وكذلك تشهد المنطقة أمطارًا خفيفة، تشمل ثول وجدة ورابغ حتى الثامنة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وخباش وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس. وتشهد المنطقة عوالق ترابية على بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة حائل سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحائط والسليمي، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.