في ورشة بمشاركة 14 دولة.. المملكة تستعرض إدارة صحة الأحياء المائية والأمن الحيوي

وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للثروة الحيوانية والسمكية رئيس الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك الدكتور علي الشيخي: هذه الورشة تنعقد تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، ويشارك بها أكثر من 14 دولة، وتركز على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الأمن الحيوي الذي يعد أحد أهم المحاور الرئيسية في تطور صناعة الاستزراع المائي، إلى جانب دعم منظومة الأمن الحيوي بالمنطقة، والإسهام في ضمان استدامة مواردنا الطبيعية وأمننا الغذائي، والتكامل في الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الأمن الحيوي.