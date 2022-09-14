بالصور.. أمير جازان يتفقد صامطة ويدشن المنطقة الصناعية‎

قام الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة صامطة، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة.
واستهلّ أمير المنطقة الزيارة بتدشين المنطقة الصناعية بمحافظة صامطة والتي تبلغ مساحتها أكثر من 500.000 متر مربع، وتتضمن 300 ورشة، بتكلفة إجمالية بلغت 60 مليون ريال.
وتفقّد أمير جازان الخدمات التنموية المقدمة للأهالي في كل المجالات البلدية والطرق والصحة والمياه، كما تفقّد مشروع مبنى الكلية الجامعية للبنات، ونادي حطين، ومبنى الدفاع المدني، ومبنى النيابة العامة، ومبنى الكلية التقنية للبنات.
واستمع لشرح مفصل من محافظ صامطة أحمد زعلة بخصوص المشروعات المنفذة والقائمة ومراحل إنجازها.
والتقى الأمير محمد بن ناصر، بحضور نائبه، خلال الزيارة، مشايخ صامطة، حيث تم بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، من المشروعات الخدمية والتنمية في المجالات الزراعية والسياحية والتنموية والنقل وغيرها من المشروعات، إضافة إلى بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، فيما استمع الجميع لتوجيهات أمير منطقة جازان حيالها.