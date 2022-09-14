بالصور.. أمير جازان يتفقد صامطة ويدشن المنطقة الصناعية‎

والتقى الأمير محمد بن ناصر، بحضور نائبه، خلال الزيارة، مشايخ صامطة، حيث تم بحث احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، من المشروعات الخدمية والتنمية في المجالات الزراعية والسياحية والتنموية والنقل وغيرها من المشروعات، إضافة إلى بحث الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور، فيما استمع الجميع لتوجيهات أمير منطقة جازان حيالها.