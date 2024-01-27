"المطرية الـ7" مستمرة وموجتان للبرد.. "الحصيني": الحرارة تنخفض 7 درجات

قال الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن الحالة الجوية الممطرة السابعة لموسم ١٤٤٥هـ مستمرة، إن شاء الله، اليوم السبت، على أجزاء متفرقة من مناطق الحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان، ولا يستبعد ان تشمل أجزاء من تبوك.