تهيئة سطح المسجد الحرام للمعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه تم توفير جميع الخدمات التشغيلية والفنية، وتهيئة السطح لقاصدي المسجد الحرام؛ مضيفًا جاهزية الكوادر البشرية المؤهلة على تنظيم وإدارة الحشود وفق خطة موسم شهر رمضان التشغيلية.