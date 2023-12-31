"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الرياض والقصيم وحائل والشمالية والشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية، في حين تتهيّأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كما يتكوّن الضباب في الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، وكذلك الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الشرقية.