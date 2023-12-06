إجمالي تبرعات حملة "إغاثة غزة" يتجاوز 548 مليون ريال

ويجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحّد المخصّص للحملة، أو عبر قنوات التبرُّع المتعدّدة الموجودة على موقع المركز؛ مبيناً أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية، وتصل لمستحقيها كاملة.