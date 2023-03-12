حوادث جنائية ونقل مخالفين.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطنَيْن في الرياض قاما بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سلب المحال التجارية بوساطة مركبة مسروقة، وضبط بحوزتهما 33 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.