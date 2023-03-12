حوادث جنائية ونقل مخالفين.. فيديو لسقوط مرتكبي عدد من الجرائم في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، أمس السبت، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطنَيْن في الرياض قاما بارتكاب حوادث جنائية تمثلت في سلب المحال التجارية بوساطة مركبة مسروقة، وضبط بحوزتهما 33 قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.
وفي جازان، تمّ القبض على مقيم من الجنسية الهندية قام بنقل 46 مخالفاً لنظام أمن الحدود في شاحنة تعود ملكيتها لإحدى الشركات.
كما تمّ القبض في الرياض على 4 مخالفين لنظامَي الإقامة والعمل من الجنسية البنجلاديشية قاموا بتزوير رخص الإقامة وبطاقات التأمين وضبط بحوزتهم 358 بطاقة معدة لذلك ومبالغ مالية.
وألقت شرطة جازان القبض على مواطن بحوزته 168 كجم من نبات القات المخدر مخبأةً في مركبة يقودها.
وفي الرياض، تمّ القبض على مقيم مخالف من الجنسية الأردنية قام بانتحال صفة غير صحيحة وسرقة مركبة ونقلها لإحدى الورش بإثباتات مزوّرة.
وفي جازان، تمّ القبض على مواطن بحوزته 29 من مادة الأمفيتامين المخدر مخبأةً في مركبة يقودها.
وفي الطائف، تمّ القبض على 3 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لارتكابهم مزاحاً شكّل خطراً على حياة أحدهم.