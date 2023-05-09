"العنزي" لـ"سبق": المخدرات تسبب أخطر المشاكل الصحية والاجتماعية

وواصلت قائلةً: قول "لا" عند مجالسة رفقاء السوء، قول "لا" ولو لجلب الفائدة من تعاطيها سواءً بمقابل أو دون مقابل، محذرةً من أن المخدرات مرض فتّاك يهدد أمن المجتمع واستقراره، وهي آفة خطيرة على الأمة وشبابها، كما أن "المخدرات مهدرات".. فكم هدّمت بيوتًا وأزاغت عقولًا، وأهلكت أنفُسًا وحطّمت قوى بشرية، وأضلّت أناسًا عن سواء السبيل.