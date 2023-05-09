"العنزي" لـ"سبق": المخدرات تسبب أخطر المشاكل الصحية والاجتماعية

حذّرت الأخصائية الاجتماعية غدير العنزي من تسبّب المخدرات في أخطر المشاكل الصحية التي تواجه الأفراد بشكل خاص والمجتمعات بشكل عام، وأيضًا الاجتماعية والاقتصادية والدينية والأخلاقية.
ونوّهت "العنزي" في حديثها لـ"سبق"، إلى حرص حكومتنا الرشيدة على سَنّ قوانين وتشريعات صارمة رادعة على كل فاعل أو مفعول به، لهما علاقة أو صلة أو رابطة في تعاطي المخدرات.
وقالت: إن المخدرات في "مفهومها الصريح" هي مواد تُذهب العقل وتؤدي إلى إصابة الفرد بمرض الإدمان، ومن جانب آخر ما يسمى بـ"الداء الصامت"؛ إذ يظن بعض المتعاطين أن المخدرات ستجلب له المتعة والحيوية والنشاط بعد الاعتياد عليها إلى حد الوقوع بفخ الإدمان من حيث لا يشعر.
وأضافت غدير العنزي: قد يميل البعض إلى نزعة التركيز في الحاضر والتغافل عن المستقبل، فيُعظّم اللحظة الحالية والاستمتاع بها، مقابل التخلّي عن المكاسب الكبرى التي تفيده في دينه ودنياه وفي عاقبة أمره.
وتابعت قائلة: إن من أعظم المؤسسات التربوية القويمة والتي تكاد أن تُنشئ وتُنتج فردًا صالحًا هي الأسرة والمدرسة، ومن الأساليب الأساسية المهمة التي تقع على كاهليهما هي غرس قيم ومبادئ وأصول وأسس الشخصية الواثقة المستقلة بذاتها التي لا تميل حيث يميل الآخرون والتي تُركّز على ماذا تُركّز وماذا تفعل.
وقالت: إن من أهم ما تقوم به الأسر تجاه أبنائها هو إيداع وبناء الحِس الإدراكي في مراقبة النفس وعدم منح الآخرين من الأقران والأصدقاء الاستحواذ عليها.
ولفتت "العنزي"، إلى أن من أبسط المهارات التي يجب تبصير الأبناء بها هي مهارة قول "لا"، موضحة أن قول "لا" يجب أن تقال لأي شخص يريد أن يوقعنا في المخدرات أو أي قضية تؤثر على أمن الفرد والمجتمع.
وواصلت قائلةً: قول "لا" عند مجالسة رفقاء السوء، قول "لا" ولو لجلب الفائدة من تعاطيها سواءً بمقابل أو دون مقابل، محذرةً من أن المخدرات مرض فتّاك يهدد أمن المجتمع واستقراره، وهي آفة خطيرة على الأمة وشبابها، كما أن "المخدرات مهدرات".. فكم هدّمت بيوتًا وأزاغت عقولًا، وأهلكت أنفُسًا وحطّمت قوى بشرية، وأضلّت أناسًا عن سواء السبيل.