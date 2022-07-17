"آل عاتي": السعودية لا تحيد عن "النهج المتوازن" في القيم والاقتصاد والطاقة والشباب

واختتم "آل عاتي" بأن الحل يجب أن ينطلق من المنطقة فهي الأعرف بظروفها لكنها تحتاج إلى دعم دولي صادق بعيد عن الابتزاز والمقايضة، ويكون نزيهًا من إدارة الأزمات وليس حلها، وهو ما تمارسه قوى كبرى حيال أزماتنا.