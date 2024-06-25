بحجم حبة حمص.. كيف تكافح دودة البلح الصغرى؟ "الإرشاد الزراعي" يقدّم نصائحه

وأوضح المهندس راشد العصيمي أن دودة البلح الصغرى من الآفات الضارة التي تصيب ثمار النخيل، وتتزامن في هذا الوقت، منوهاً إلى أنها تصيب الثمار بحجم حبة الحمص فاحرص على جمع الثمار المصابة والمتساقطة، وأيضاً استخدام المبيدات المناسبة لرشها خاصة إذا كان الجو أو الرطوبة مرتفعة.