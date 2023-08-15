"الحقيل" يبحث مع رؤساء عدد من البنوك الصينية فرص الاستثمار والتطوير في المشاريع البلدية والسكنية

التقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، في العاصمة الصينية بكين، بعدد من رؤساء البنوك الصينية، لبحث فرص الاستثمار والتطوير في مشاريع البنية التحتية بالقطاعين البلدي والإسكان في المدن السعودية، وذلك ضمن زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي تستمر حتى الأربعاء 16 أغسطس الخالي.