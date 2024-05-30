تغريم شركة "الصافي دانون" بمبلغ مليون و250 ألفًا عن مخالفة بيئية بحقّها

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن مخالفة بيئية بحق شركة "الصافي دانون"، يقضي بإلزامها بدفع غرامة مالية بمبلغ مليون و250 ألف ريال.
وفي التفاصيل: تأتي هذه المخالفة بسبب قيام شركة الصافي دانون بممارسة نشاط أدى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة، أو تلويثها، أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها، أو إتلاف خواصها الطبيعية، بمحافظة الخرج، وكذلك لقيام الشركة بعدم اتخاذ التدابير والاحتياطات المناسبة لمنع تلوث التربة.
وشملت العقوبات المفروضة على الشركة من قبل المركز، إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها "1,250,000 ريال" مليون ومائتين وخمسين ألف ريال سعودي، مع الالتزام بتصحيح المخالفات وإصلاح الأضرار ودفع التعويضات، كذلك نشر هذا القرار.