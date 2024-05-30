تغريم شركة "الصافي دانون" بمبلغ مليون و250 ألفًا عن مخالفة بيئية بحقّها

وفي التفاصيل: تأتي هذه المخالفة بسبب قيام شركة الصافي دانون بممارسة نشاط أدى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة، أو تلويثها، أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها، أو إتلاف خواصها الطبيعية، بمحافظة الخرج، وكذلك لقيام الشركة بعدم اتخاذ التدابير والاحتياطات المناسبة لمنع تلوث التربة.