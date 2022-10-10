حصيلة 7 أشهر.. الإسعاف الجوي بالهلال الأحمر يباشر 342 بلاغًا وينقل 282 حالة

وأضاف: الطائرات العاملة ضمن مشروع الإسعاف الجوي، نوعين، الأول الطائرات المجنحة وعددها (2)، وحققت خلال الأشهر السبعة الماضية ما يزيد على 483 ساعة طيران، نقل خلالها 216 حالة ما بين ذكور وإناث، بينهم 78 حالة لرضع وأطفال، وقد باشرت الحالات في أوقات مختلفة من اليوم نهارا وليلا.