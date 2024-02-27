3 ْمئوية فقط.. عرعر تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة ومكة المكرّمة الأعلى

وأوضح المركز، أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 33 مئوية، فيما سجّلت عرعر أقل حرارة بـ 3 درجات فقط، مع توقعات بهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية والشرقية؛ مع احتمالية تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تلك المناطق.