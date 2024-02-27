3 ْمئوية فقط.. عرعر تسجّل أدنى درجة حرارة بالمملكة ومكة المكرّمة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة لليوم، ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز، أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى درجة حرارة 33 مئوية، فيما سجّلت عرعر أقل حرارة بـ 3 درجات فقط، مع توقعات بهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية والشرقية؛ مع احتمالية تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على تلك المناطق.
ولا يُستبعَد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض وحائل؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.
وأضاف المركز، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في المدينة المنوّرة وجدة وجازان والقنفذة 31 ْمئوية، فيما تسجّل في وادي الدواسر وشرورة 30 درجة، وكل من نجران وينبع 29 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت عرعر في أدنى القائمة بـ3 ْمئوية، ورفحاء 4 ْمئوية وسكاكا 5 درجات، وطريف وحفر الباطن والقريات 6 ْمئوية، وكل من حائل والسودة والتنهات 7 درجات.
وسجّلت حفر الباطن ورفحاء والصمان أعلى نسبة رطوبة 95%.