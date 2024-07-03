خالفوا لائحة العمالة المنزلية.. "الموارد البشرية" تفرض عقوبات على 23 صاحب عمل وإيقاف تراخيص 9 مكاتب استقدام

وأشارت إلى أن الجهود مستمرة في مواصلة تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعدّدة ونوعية لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد ورفع جودة الخدمات المقدمة والاستمرار في تطوير آلية معالجة الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية؛ داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم (920002866)، أو عبر تطبيق مُساند المتوافر عبر أجهزة الهواتف الذكية.