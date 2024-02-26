إيقاف "تيقظ" في هذا الموعد.. "الغذاء والدواء": 3 مزايا لخدمة "العرض والطلب"

وأشارت الهيئة إلى 3 مزايا للخدمة، تتمثل في رفع جودة سلاسل الإمداد والتوزيع الجغرافي للأدوية، وتعزيز توفر الأدوية من خلال التواصل المباشر بين وكلاء الأدوية والمنشآت الصحية؛ لتقديم عروض التوفر، وتقليل الهدر الدوائي.