إيقاف "تيقظ" في هذا الموعد.. "الغذاء والدواء": 3 مزايا لخدمة "العرض والطلب"

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء: إن خدمة "العرض والطلب" للأدوية تربط بين شركات الأدوية والمنشآت الصحية، وتهدف من خلال هذا الربط إلى تعزيز توفر الأدوية ورفع بلاغات نقصها للمنشآت.
وأشارت الهيئة إلى 3 مزايا للخدمة، تتمثل في رفع جودة سلاسل الإمداد والتوزيع الجغرافي للأدوية، وتعزيز توفر الأدوية من خلال التواصل المباشر بين وكلاء الأدوية والمنشآت الصحية؛ لتقديم عروض التوفر، وتقليل الهدر الدوائي.
وأوضحت "الغذاء والدواء، عبر إنفوجراف معلوماتي، آلية الدخول إلى خدمة العرض والطلب عبر "باركود" مخصص.
وأبانت الهيئة أنه سيتم إيقاف خدمة استقبال بلاغات نقص الكمية على نظام "تيقظ" لتكون خدمة العرض والطلب هي القناة الوحيدة المتاحة لطلب الأدوية والإبلاغ عن عدم التوفر؛ وذلك بتاريخ 22/ 10/ 1445هـ الموافق 1/ 5/ 2024م.