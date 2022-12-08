100 شاب سعودي يرسلون رسالة للرئيس الصيني.. فماذا طلبوا منه؟ وبماذا رد عليهم؟

وفي رده على رسالة أُرسلت إليه من 100 شاب سعودي من دارسي اللغة الصينية، أعربوا فيها عن رغبتهم في التعرف على الصين بشكل أكبر، لكي يصبحوا سفراء الشباب للصداقة التي تجمع بين البلدين ويساهموا في المضيّ بها قدمًا؛ قال الرئيس الصيني: "إن اللغة هي أفضل سبيل للتعرف على دولة ما؛ فمن خلال دراسة اللغة الصينية والمشاركة في مسابقة جسر اللغة الصينية، يمكنكم التعرف بصورة شاملة على الصين بجوانبها الثرية والمتنوعة".