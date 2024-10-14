78 مدرسة بالرياض تحصد التميز في ملتقى "تميز 2024" للتقويم المدرسي

ودعا الدكتور الزارع مديري ومديرات المدارس إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق المستهدافات التعليمية، بما يسهم في إعداد أجيال متميزة علميًّا ومهاريًّا، وإيجاد طلبة ينافسون على المستوى الوطني والدولي في جميع المنافسات والمسابقات.