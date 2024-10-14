78 مدرسة بالرياض تحصد التميز في ملتقى "تميز 2024" للتقويم المدرسي

حصلت 78 مدرسة من مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على "التميز" في نتائج التقويم والتصنيف المدرسي على مستوى المملكة في ختام الملتقى الوطني للتميز المدرسي "تميز 2024"، الذي نظمته هيئة تقويم التعليم والتدريب بحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي.
وحققت مدارس تعليم الرياض نسبة 28٪ من مجموع المدارس الفائزة بالتميز على مستوى المملكة.
وبهذه المناسبة هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع كافة منسوبي الإدارة ومكاتب التعليم والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأسرهم بهذا الإنجاز الذي يعكس تميز مدارس المنطقة على المستوى الوطني.
ودعا الدكتور الزارع مديري ومديرات المدارس إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق المستهدافات التعليمية، بما يسهم في إعداد أجيال متميزة علميًّا ومهاريًّا، وإيجاد طلبة ينافسون على المستوى الوطني والدولي في جميع المنافسات والمسابقات.
يذكر أن الملتقى الوطني للتميز المدرسي "تميز 2024" يأتي لتعزيز ثقافة التقويم الخارجي، والتركيز على العناية بضمان وضبط جودة التعليم العام، وتحسين مخرجاته، ودعم صناعة القرار التطويري التربوي.