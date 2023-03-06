المملكة تفوز بالمركز الأول في مسابقة أطباء زمالة القلب في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية

من جهته، أكد ممثل الجمعية في السعودية الأستاذ الدكتور في جامعة الملك سعود الاستشاري أول في قسطرة الشرايين والصمامات مدير مركز القلب بالحرس الوطني محمد البارقي، أن فوز أطباء زمالة القلب في مؤتمرات جمعية القلب الأمريكية للمرة الثالثة، له دلالات كبيرة على المستوى المتقدم الذي وصل له الطب في المملكة.