محليات

مختص تربوي يوجِّه بعض الطلاب في حال عدم قبولهم بالجامعات أو تخصصات لا يرغبون فيها

قال إن هذا الأمر طبيعي في ظل الأعداد الكبيرة التي تتخرج.. وهناك خيارات وفرص عدة متاحة