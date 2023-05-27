ريانة برناوي تبدأ العمل على أولى تجاربها الفضائية.. "صندوق القفازات المخبري"

وتشمل معدات الصندوق: شاشة فيديو وكاميرتي فيديو، وإضاءة داخلية، وقارئ باراكود، وحاضنة، وفريزر يعمل حتى درجة 180 تحت الصفر، ومرشحات لتنقية الهواء باستمرار.