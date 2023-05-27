ريانة برناوي تبدأ العمل على أولى تجاربها الفضائية.. "صندوق القفازات المخبري"

بدأت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، العمل على أولى تجاربها العلمية على متن محطة الفضاء الدولية باستخدام صندوق القفازات المخبري "LSG" لدراسة استجابة الخلايا المناعية للالتهابات بالاستفادة من بيئة الجاذبية الصغرى.
وتُعد هذه التجربة أولَ تجربة من نوعها يتم إجراؤها على متن المحطة.
يشار إلى أن صندوق القفازات المخبري هو منطقة عمل محكمة الغلق توفر العزل البيولوجي والتحكم في النفايات، وحجم الصندوق حوالى 50 سم مكعب بعمق 61 سم وارتفاع 77 سم.
وتشمل معدات الصندوق: شاشة فيديو وكاميرتي فيديو، وإضاءة داخلية، وقارئ باراكود، وحاضنة، وفريزر يعمل حتى درجة 180 تحت الصفر، ومرشحات لتنقية الهواء باستمرار.
ويوفر الصندوق للباحثين داخل المختبر المداري، مميزات فريدة مثل الجاذبية الصغرى طويلة الأمد، وإجراء تجارب مبتكرة لا يمكن إجراؤها في أي مكان آخر.