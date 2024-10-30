اختتام أعمال الندوة السنوية الـ(19) للديوان العام للمحاسبة بمشاركة محلية ودولية واسعة

عقب ذلك، شارك عدد من أصحاب المعالي والسعادة المختصين في الجلسات الحوارية للندوة حيث شهدت الجلسة الأولى حواراً واسعاً حول "إعداد ومراجعة القوائم المالية الموحدة أو المجمّعة للدولة" تطرّق خلالها المتحدثون إلى أهمية القوائم المالية الموحدة للدولة ودورها في توفير نظرة شاملة للوضع المالي للدولة بما يشمل أصولها، التزاماتها، إيراداتها، ونفقاتها، وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات مالية قائمة على معلومات دقيقة ومكتملة، ومدى تمكين التطبيق المتسق للسياسات والمعالجات المحاسبية كالاعتراف بالإيرادات والمصروفات وتقييم الأصول والالتزامات في القطاع العام على النحو الذي يضمن أن تكون القوائم المالية للدولة دقيقة وقابلة للمقارنة، والآثار المترتبة في توقيت إعداد وتوفر القوائم المالية المدققة على عملية اتخاذ القرار في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، حيث تم استعراض تجربة هيئة التدقيق الإندونيسية في تمكين التطبيق المتسق للسياسات والمعالجات المحاسبية في القطاع العام والتشريعات ذات الصلة.