رتال تطور 803 وحدة سكنية في "نساج السدن" جنوب جدة

ويتكون المشروع من 803 فيلا وتاون هاوس بتصاميم مختلفة وواجهات عصرية، ويشمل ثلاثة نماذج، حيث يحتوي النموذج الأول على عدد 174 فيلا بمساحات أراضى متنوعة تبدأ من 300 مترًا مربعا للفيلا، في حين يضم النموذج الثاني 389 فيلا بمساحات أراضى تبدأ من 250 مترًا مربعا، أما النموذج الثالث فيضم 240 تاون هاوس على مساحة 200 مترًا مربعا للفيلا.