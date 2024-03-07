رتال تطور 803 وحدة سكنية في "نساج السدن" جنوب جدة

برعاية معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ إيهاب الحشاني أطلقت الوطنية للإسكان NHC أحدث المجتمعات العمرانية بمدينة جدة مجتمع السدن.
وأعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عن إطلاق مشروعها "نساج السدن" ضمن مجتمع السدن في مدينة جدة.
والذي يعد من استراتيجية شركة رتال للتوسع في السوق العقاري في المنطقة الغربية، من خلال المشاريع التابعة للشركة الوطنية للإسكان.
ويقع مشروع نساج السدن على مساحة 209,482.36 مترا مربعا جنوب مدينة جدة، في منطقة استراتيجية عند ملتقى شبكة الطرق الرئيسية بالقرب من طريق الحرمين و طرق الفلاح ( طريق الميناء) و مدينة الملك عبد العزيز الطبية ومنطقة البلد التاريخية وسط مدينة جدة، كما يتميز الموقع بقربه من العديد من المرافق الحيوية.
ويتكون المشروع من 803 فيلا وتاون هاوس بتصاميم مختلفة وواجهات عصرية، ويشمل ثلاثة نماذج، حيث يحتوي النموذج الأول على عدد 174 فيلا بمساحات أراضى متنوعة تبدأ من 300 مترًا مربعا للفيلا، في حين يضم النموذج الثاني 389 فيلا بمساحات أراضى تبدأ من 250 مترًا مربعا، أما النموذج الثالث فيضم 240 تاون هاوس على مساحة 200 مترًا مربعا للفيلا.
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجتمع سكني بجودة عالية وأسعار تنافسية، كما يتميز المشروع بوجود العديد من المرافق الأساسية والترفيهية.
وقال المهندس عبد الله البريكان، الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني بأن المشروع يأتي من ضمن سلسلة من مشاريع الشراكة بين شركة رتال والشركة الوطنية للإسكان لتقديم حلول سكنية عصرية ومميزة بأسعار تنافسية، تلبي احتياجات الأسر السعودية، وتوفير السكن الملائم للمواطنين، مع تطبيق مفاهيم وقيم شركة رتال في التطوير من حيث الجودة والاستدامة وتحسين جودة الحياة عبر تطوير مجتمعات حيوية متكاملة.
يمكنكم الاطلاع على المزيد من تفاصيل المشروع عبر الرابط التالي: