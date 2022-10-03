يا أهل الشمال "شغّلوا السخانات".. "الزعاق": هذا موعد دخول البرد الشديد

وأضاف، في فيديو نشره على حسابه بتويتر، أنه خلال هذه الأيام يبدأ الليل بالتغلب على النهار طولاً، ويستمر الليل يقضم النهار لمدة 90 يوماً تقريباً، وحينذاك يبلغ الليل طوله والنهار قصره، والعامة يقولون "لا برد إلا برد الانصراف"، أي أن البرد الشديد الذي يدخل مع الإنسان فراشه، لا يأتي إلا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية.