"المسند" ‫يحذر من مخاطر ستواجه المنطقة نتيجة التغيرات المناخية

كما فسر "عبدالله المسند" في تغريدته حول أمطار ‫الفجيرة بأنها تعادل ما يهطل في ‫الرياض خلال سنتين، وقال: "الأمطار التي هطلت على إمارة ‫الفجيرة ‫في الإمارات أمس نحو 200 ملم في غضون بضع ساعات، وهذا يعادل ما يهطل على الرياض في سنتين حتى باتت الفجيرة بحاراً من السيول الفيضانية، والحمد الله على نعمه".