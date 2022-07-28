"المسند" ‫يحذر من مخاطر ستواجه المنطقة نتيجة التغيرات المناخية

حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، من مخاطر تواجه المنطقة جراء التغيير المناخي والاحتباس الحراري العالمي، تتمثل في خطر كثرة الأعاصير المدارية التي تضرب الجزء الجنوبي والجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية " اليمن وعمان، وأحياناً تتوغل إلى الربع الخالي والإمارات ".
وأضاف في حديثه لنشرة الرابعة على قناة العربية: "أيضاً خطر الجفاف القاتل والمميت الذي يصيب المنطقة في فصل الشتاء"، مشيراً بأن التغير المناخي لا يعطينا فقط أمطاراً غزيرة وكثيفة في وقت يسير وإنما أيضاً جفاف في سنوات أخرى.
وتابع: "هناك خطر الغبار وكثرة وتكرار العواصف الغبارية الكثيفة التي تضرب المنطقة".
وأهاب "المسند" في هذا الإطار بالجهات المعنية، التعاطي مع هذه المؤشرات الخطيرة والمتوقفة جراء التغيير المناخي من أجل تخفيف والتكيف والتأقلم مع التغيرات التي يشهدها العالم.
كما فسر "عبدالله المسند" في تغريدته حول أمطار الفجيرة بأنها تعادل ما يهطل في الرياض خلال سنتين، وقال: "الأمطار التي هطلت على إمارة الفجيرة في الإمارات أمس نحو 200 ملم في غضون بضع ساعات، وهذا يعادل ما يهطل على الرياض في سنتين حتى باتت الفجيرة بحاراً من السيول الفيضانية، والحمد الله على نعمه".