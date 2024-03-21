إقبال كبير على "فاكهة المجالس".. تعرّف على أنواع التمور وأماكن تواجدها وفوائدها

فالبسر أو البلح غني بالألياف وبمادة العفصين القابضة؛ بينما يعتبر محتوى أغلب أنواعه من السكريات في هذه المرحلة قليلًا مقارنة بمرحلتي الرطب والتمر، ويصير التمر بلحًا أو بسرًا في أول مراحل نضجه، ولا تستمر هذه المرحلة طويلًا.