يستقطب الحرفيين والمهتمين.. حرم أمير الجوف تدشن استبيان جمعية "مغازل السدو"

دشَّنت حرم أمير منطقة الجوف الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن الرئيسة الفخرية لجمعية "مغازل السدو"، الاستبيان الخاص بالجمعية، الذي يهدف إلى استقطاب الحرفيين والمهتمين بحرفة السدو بالمنطقة ومحافظاتها على رابط "https://forms.gle/K9nbkgp4LFThtXhHA".
جاء ذلك خلال لقاء الأميرة مع عضوات جمعية "مغازل السدو" بمنطقة الجوف اليوم؛ حيث جرى خلال اللقاء التعريف برسالة وأنشطة الجمعية وأهدافها وخططها المستقبلية، وثمنت الأميرة جميع الجهود التي تبذلها الجمعية بالمنطقة.
وأعربت عضوات الجمعية عن شكرهن لحرم أمير منطقة الجوف على الدعم الذي تحظى به الجمعية بالمنطقة والتشجيع الدائم لأعمالها.