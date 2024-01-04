يستقطب الحرفيين والمهتمين.. حرم أمير الجوف تدشن استبيان جمعية "مغازل السدو"

دشَّنت حرم أمير منطقة الجوف الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن الرئيسة الفخرية لجمعية "مغازل السدو"، الاستبيان الخاص بالجمعية، الذي يهدف إلى استقطاب الحرفيين والمهتمين بحرفة السدو بالمنطقة ومحافظاتها على رابط "https://forms.gle/K9nbkgp4LFThtXhHA".