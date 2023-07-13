مكة.. مستشفى الملك عبدالعزيز يقدّم خدماته لأكثر من ٢٣ ألف مستفيد خلال موسم الحج

يواصل مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، تحقيق مستهدفاته لخدمة المستفيدين من مواطنين ومقيمين وحجاج، بطاقة استيعابية كاملة لشهر الحج من العام ١٤٤٤هـ، وكوادر مهنية وإدارية متمرسة في خوض أعمال المواسم.
واستقبل قسم الطوارئ خلال حج هذا العام، ٧٩٧٠ حالة؛ من بينها ٧٤ حالة كانت بأسباب ضربات الشمس والإجهاد الحراري. فيما تمّ تنويم وتقديم الرعاية الصحية لـ٩٩١ حالة؛ من ضمنها ١٥٦ حالة تنويم بالصحة النفسية، و٢٤٨ بالعناية المركزة. وتم إجراء ١٧٢ جلسة غسيل كلوي، و٩٦ عملية منظار ما بين تشخيصي وعلاجي، كما أجريت ٢٥٩ عملية جراحية وإنقاذ حياة. فيما بلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية ١٥١٢٨ مستفيدًا.
وتمّ إجراء ٦٥٢٣ أشعة تشخيصية، وأجريت تحليلات مخبرية على ١٤٧٢٦٢ عينة. فيما تم صرف ٢٩٣٥٦٣٧ دواءً للمستفيدين خلال موسم الحج.