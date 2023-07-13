مكة.. مستشفى الملك عبدالعزيز يقدّم خدماته لأكثر من ٢٣ ألف مستفيد خلال موسم الحج

واستقبل قسم الطوارئ خلال حج هذا العام، ٧٩٧٠ حالة؛ من بينها ٧٤ حالة كانت بأسباب ضربات الشمس والإجهاد الحراري. فيما تمّ تنويم وتقديم الرعاية الصحية لـ٩٩١ حالة؛ من ضمنها ١٥٦ حالة تنويم بالصحة النفسية، و٢٤٨ بالعناية المركزة. وتم إجراء ١٧٢ جلسة غسيل كلوي، و٩٦ عملية منظار ما بين تشخيصي وعلاجي، كما أجريت ٢٥٩ عملية جراحية وإنقاذ حياة. فيما بلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية ١٥١٢٨ مستفيدًا.