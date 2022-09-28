"أمير الشرقية" يهنئ سمو ولي العهد بصدور الأمر الملكي برئاسته لمجلس الوزراء

وقال الأمير سعود بن نايف، إن الأمر الملكي يأتي استمراراً لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للنهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات وبمختلف الأصعدة، وأصبحت محط أنظار العالم بما حققته من تنمية وتطور، وبما حققته وتحققه رؤية 2030، الهادفة إلى وطنٍ طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وفعال، وتحويل الأحلام إلى واقعٍ ملموس، والآمال إلى حاضرٍ مشهود.