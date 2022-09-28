"أمير الشرقية" يهنئ سمو ولي العهد بصدور الأمر الملكي برئاسته لمجلس الوزراء

رفع الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو ولي العهد، بمناسبة صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء -حفظه الله-.
وقال الأمير سعود بن نايف، إن الأمر الملكي يأتي استمراراً لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للنهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات وبمختلف الأصعدة، وأصبحت محط أنظار العالم بما حققته من تنمية وتطور، وبما حققته وتحققه رؤية 2030، الهادفة إلى وطنٍ طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وفعال، وتحويل الأحلام إلى واقعٍ ملموس، والآمال إلى حاضرٍ مشهود.
ونوّه بالجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على مختلف الأصعدة، وما تحقق من قفزات نوعية في مختلف المجالات لتصبح المملكة مركزاً حيوياً دولياً ونقطة التقاء عالمياً، سائلا المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويسدّد على طريق الحق خطاه، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين، ويمده بالعون والتأييد، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على هذا الوطن المعطاء.