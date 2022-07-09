"السند" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى

وسأل الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيد عليهما هذا العيد في خير حال، وأن يجزيهما خير الجزاء على رعايتهما وعنايتهما بحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله عليه الصلاة والسلام.