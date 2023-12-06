"القيادة" تهنئ رئيس جمهورية فنلندا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة، برقية تهنئة مماثلة للرئيس ساولي نينستو.