دون توافر الاشتراطات الصحية.. ضبْط عمالة وافدة تعدُّ الأطعمة في شقة سكنية مخالفة بنجران

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله آل فاضل؛ أن مراقبي البلدية قاموا برصد سيارة مكشوفة تقوم بتوصيل الوجبات لأحد المطاعم؛ وبمتابعتها تمّ الاستدلال على الموقع، واتضح وجود ستة أشخاص من العمالة الوافدة تقوم بصناعة وتحضير الأطعمة داخل السكن الخاص بهم، ونقلها للمطعم دون توافر الاشتراطات الصحية والنظامية، مشيراً إلى أنه تمّت مصادرة 1913 كلجم من اللحوم والخضراوات، واستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المنشأة.