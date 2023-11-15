توقيع مذكرة تعاون بين "الغذاء والدواء" و"موهبة".. تهدف إلى تدريب الطلبة الموهوبين

وقّعت الهيئة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، اليوم، مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك، والمساهمة في تحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز رأس المال البشري.