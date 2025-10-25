آلية جديدة في "شوط الرؤيا" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة

أعلن نادي الإبل عن اعتماد آلية جديدة في "شوط الرؤيا" ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، حيث تنقسم المنافسة إلى مرحلتين: تمهيدية ونهائية، مع إضافة القَسَم المشروط في المرحلة التمهيدية والقَسَم الإلزامي في المرحلة النهائية، في خطوة تهدف إلى رفع معايير النزاهة وتعزيز التنافس الشريف بين المشاركين.
وأوضح رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين أن هذه التحديثات تأتي انطلاقًا من حرص النادي على تطوير المنافسات ورفع معايير العدالة وتحفيز المشاركين على الالتزام بأعلى مستويات الشفافية، مؤكدًا أن "شوط الرؤيا" يمثل نقلة نوعية في عالم المزاين من حيث التنظيم والآليات التقنية والتحكيمية المعتمدة.
وتتضمن المرحلة التمهيدية إلزام جميع المشاركين بالتحكيم عبر الخوارزميات، وتسمية المتون عبر منصة "سمّها"، وتطبيق شرط الوسم والشاهد، إلى جانب أداء القَسَم المشروط عند الطلب بمقابل مالي، ويتأهل الأول والثاني إلى المرحلة النهائية، بينما تُعد نتائج الثالث حتى الخامس نهائية.
أما المرحلة النهائية فتُقام وفق نظام كرة مقابل كرة كما هو معمول به في شوط النخبة، ويُلزم جميع المتأهلين بأداء القَسَم الإلزامي، فيما يحتفظ المالك بخمس مفاريد من إبله المتأهلة على الأقل، ويُسمح له باستبدال خمس مفاريد أخرى مع إضافة مفرودة جديدة ليصبح المجموع 11 مفرودة.
وأكد نادي الإبل أن هذه الآلية تأتي استمرارًا لمساعيه في تطوير منافساته ورفع مستوى الأشواط الملكية الكبرى مثل شوط شلفا ولي العهد، وسيف الملك، وبيرق المؤسس، والشوط المستحدث "شوط الرؤيا" الذي يُعد من أبرز المنافسات في النسخة القادمة من المهرجان.