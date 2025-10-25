آلية جديدة في "شوط الرؤيا" بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة

أعلن نادي الإبل عن اعتماد آلية جديدة في "شوط الرؤيا" ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته العاشرة، حيث تنقسم المنافسة إلى مرحلتين: تمهيدية ونهائية، مع إضافة القَسَم المشروط في المرحلة التمهيدية والقَسَم الإلزامي في المرحلة النهائية، في خطوة تهدف إلى رفع معايير النزاهة وتعزيز التنافس الشريف بين المشاركين.