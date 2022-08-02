"الصناعة" و"النقل" تتفقان على استغلال الرمال المترسبة حول الطرق

وبحسب مذكرة التفاهم فإنه سيتم النظر في إمكانية الاستفادة من الخامات المعدنية "خام الرمل" الموجودة على الطرق خارج النطاق العمراني بما يحقق المحافظة على الطرق ودرء الخطر عن سالكيها، والتنسيق بين الطرفين لضمان الاستغلال الأمثل للخامات المعدنية، وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات، بالإضافة إلى تسهيل وتوضيح الإجراءات اللازمة لإصدار الرخص التعدينية لمقاولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية، كما ستتم من خلال المذكرة دراسة الفرص الممكنة؛ لتحقيق الاستفادة من المشاريع الحكومية ورفع مستوى الوعي لدى المقاولين والمشغلين بأهمية الخامات المعدنية وإمكانية الاستفادة منها من خلال التقدم بطلب الحصول على رخصة تعدينية لاستغلالها.