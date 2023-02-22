الجلاجل: يوم التأسيس يمثل الاعتزاز بتاريخ من الأمجاد متجذر قبل 3 قرون

وقال "الجلاجل": يوم التأسيس يمثل الاعتزاز بتاريخ متجذر قبل ثلاثة قرون من الأمجاد، وسيرة تزهو بالقيم والمبادئ والسمو، منذ تأسيس الدولة السعودية، التي حباها الله بقادةٍ دأبوا على تطبيق العدل ورفع راية التوحيد وإرساء الوحدة والأمن والاستقرار.