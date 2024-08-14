"الزعاق": القمر يقترن بنجم "العقرب" اليوم أول الليل.. وفي آخره سيقترن المشتري بالمريخ

وأكّد أن أبعد مسافة بين جرمَيْن سماويَّيْن تسمى الاستقبال، فالقمر يستقبل الشمس في منتصف الشهر القمري، ولهذا نشاهد القمر بدراً؛ لأنه يستقبل كامل إضاءة الشمس وقتها، وأقرب جرم سماوي للأرض هو القمر.