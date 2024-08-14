"الزعاق": القمر يقترن بنجم "العقرب" اليوم أول الليل.. وفي آخره سيقترن المشتري بالمريخ

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء سيقترن القمر بنجم قلب العقرب أول الليل، وفي آخر الليل سيقترن المشتري بالمريخ.
وأضاف "الزعاق"؛ أن الأجرام السماوية تارة تقترب من بعضها وأخرى تبتعد، وأقرب مسافة بين جرمين سماويين تُسمى الاقتران، وأكثر الاقترانات اقتران القمر بالثريا، وهو أساس الحساب عند البادية.
ولفت، إلى أن اقتران القمر بالشمس هو أساس حساب الأهلة عند المسلمين.
وأكّد أن أبعد مسافة بين جرمَيْن سماويَّيْن تسمى الاستقبال، فالقمر يستقبل الشمس في منتصف الشهر القمري، ولهذا نشاهد القمر بدراً؛ لأنه يستقبل كامل إضاءة الشمس وقتها، وأقرب جرم سماوي للأرض هو القمر.