مكة المكرمة.. تدخّل طبي يُنقذ عين "حاج نيجيري"

وأوضح المستشفى؛ أن تأخر الحاج في الكشف ومراجعة الطبيب، تسبب له في زيادة ضغط العين؛ وبالتالي حدث نقص في مستوى البصر وعلى الفور تم استقبال الحالة بطوارئ قسم العيون وتم تنويم المريض تحت رعاية طبية متكاملة من قِبَل الفريق الطبي الذي قام بإجراء عملية إزالة الماء الأبيض لترى عينه النور بعد أن كانت الرؤية شبه معدومة لديه، وتم ذلك بواسطة أحدث الأجهزة المتوفرة لمثل هذه العمليات عبر زراعة عدسة للمريض بنجاح تام، وهو بصحة جيدة الآن وسيواصل الخطة العلاجية المقررة له حتى يعود إلى بلده وهو في أتم صحة وعافية بإذن الله.