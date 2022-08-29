9 خطوات.. "أمانة الرياض": إنجاز أعمال هندسة المرور في 1609 مواقع

وكشف عن أبرز 9 خطوات تمّ اتخاذها، وهي: دراسة وتصميم المواقع المزدحمة، ودراسة وتصميم المواقع الخطرة، وتحسين الوصولية للأحياء السكنية، وتصميم ساحات الميادين العامة والمساجد، وتصميم اجراءات تهدئة السرعة على الأرصفة ومداخل التقاطعات، وتصميم مواقع المطبات الاصطناعية، وتنظيم الحركة المرورية على التقاطعات وترتيب الأولويات، وتحديد المواقع المناسبة لفتحات الالتفاف، وتحديد مواقع ممرات المشاة".