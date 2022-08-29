9 خطوات.. "أمانة الرياض": إنجاز أعمال هندسة المرور في 1609 مواقع

أعلنت أمانة الرياض، أنه تم إنجاز أعمال هندسة المرور في 1609 مواقع بالرياض؛ حيث شملت الأعمال تهدئة الحركة وتعزيز إجراءات السلامة بهدف رفع كفاءة الطرق وإجراءات السلامة لضمان تحسين تجربة التنقل في مدينة الرياض.
وأوضحت الأمانة، عبر إنفوجراف على حسابه بـ"تويتر"، أن إنجازات أعمال هندسة المرور في مدينة الرياض من 1 يناير إلى 31 يوليو 2022 شملت 1206 مواقع، وضمّت أعمال دراسة وتصميم ومعالجة قضايا مرورية وتحديد الحلول المناسبة، وتهدئة الحركة المرورية وخفض سرعة المركبات ضمن نطاق الأحياء السكنية، وتعزيز إجراءات السلامة المرورية.
وكشف عن أبرز 9 خطوات تمّ اتخاذها، وهي: دراسة وتصميم المواقع المزدحمة، ودراسة وتصميم المواقع الخطرة، وتحسين الوصولية للأحياء السكنية، وتصميم ساحات الميادين العامة والمساجد، وتصميم اجراءات تهدئة السرعة على الأرصفة ومداخل التقاطعات، وتصميم مواقع المطبات الاصطناعية، وتنظيم الحركة المرورية على التقاطعات وترتيب الأولويات، وتحديد المواقع المناسبة لفتحات الالتفاف، وتحديد مواقع ممرات المشاة".