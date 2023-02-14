8 محظورات للائحة التنفيذية للمناطق المحمية.. تعرف عليها

كما يُحظر الدخول أو العبور دون تصريح إلى المناطق المحمية التي يتطلب دخولها أو عبورها تصريحًا من المركز، ويحدد المركز تلك المناطق، وقطع الأشجار، أو الشجيرات، أو الأعشاب، أو النباتات، فـي المناطق المحمية، أو اقتلاعها، أو نقلهـا، أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، أو أي جزء منها، أو نقل تربتها، أو جرفها.