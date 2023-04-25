المملكة تعزي مصر في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم

أعربت وزارة الخارجية عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لجمهورية مصر العربية الشقيقة، في وفاة مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم -رحمه الله-، وهو في طريقه إلى مقر السفارة المصرية في الخرطوم؛ لمتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين.