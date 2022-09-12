حفر الباطن أعلى درجة حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة.
وأكد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن سجلت 46 درجة مئوية، تليها الدمام والأحساء 45 درجة، ورفحاء 44 درجة ثم بريدة والعلا والخرج 43 درجة مئوية، وكل من المدينة المنورة والرياض وعرعر وسكاكا ووادي الدواسر 42 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ17 درجة مئوية، وطريف والقريات 21 درجة ونجران وبيشة 23 درجة.
وسجلت جازان وينبع والقنفذة وجدة أعلى نسبة رطوبة 90% و85%.