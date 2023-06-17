حفر الباطن.. 700 مستفيد من برنامج "حماية الأبناء من خطر المخدرات"

اختتمت جمعية "ألفة" للتنمية الأسرية بمحافظة حفر الباطن، برنامج "دور الأسرة في حماية أبنائها من خطر المخدرات"، والتي استفاد منها أكثر من 700 مستفيد ومستفيدة، وشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين في الوقاية والعلاج على مستوى المملكة، وعدد من الجهات الحكومية، وتناول البرنامج عددًا من المحاور المهمة خلال أيام البرنامج.