حفر الباطن.. 700 مستفيد من برنامج "حماية الأبناء من خطر المخدرات"

اختتمت جمعية "ألفة" للتنمية الأسرية بمحافظة حفر الباطن، برنامج "دور الأسرة في حماية أبنائها من خطر المخدرات"، والتي استفاد منها أكثر من 700 مستفيد ومستفيدة، وشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين في الوقاية والعلاج على مستوى المملكة، وعدد من الجهات الحكومية، وتناول البرنامج عددًا من المحاور المهمة خلال أيام البرنامج.
وقال المدير التنفيذي للجمعية نايف بن مرزوق الشريهي لـ"سبق": إن "البرنامج يهدف إلى تعزيز دور الأسرة وتزويد أفرادها بالمهارات الحياتية؛ للوقاية من خطر المخدرات ونشر الثقافة التوعوية عن مخاطرها، وإكساب المتدرّبين المعرفة العلمية بأضرارها وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع، ومعرفة العلامات والمؤشرات الدالة على التعاطي وكيفية توجيه المتعاطي للعلاج، بالإضافة إلى مفهوم المهارات التربوية للتعامل مع الأبناء ومعرفة الأثر النفسي والاجتماعي، وطرق الحدّ من انتشار الجريمة".
وأشار "الشريهي" إلى أن هذا البرنامج يأتي حرصًا من جمعية "ألفة" على تفعيل دورها ورسالتها للعناية بشؤون الأسرة بالمحافظة؛ مواكبة للحملة الوطنية المشتركة التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، للحرب على المخدرات.
يذكر أن البرنامج تم تدشينه برعاية محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود.