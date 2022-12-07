رئيس الشورى يشارك في المنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي

شارك وفد المملكة العربية السعودية برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في أعمال النسخة الأولى من المنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي الذي يُعقد في المملكة المغربية، وينظمه مجلس المستشارين المغربي وبرلمان البحر الابيض المتوسط، بحضور عددٍ من رؤساء المجالس والبرلمانات ورؤساء المنظمات الدولية.
وانطلقت أعمال المنتدى بكلمة في الجلسة الافتتاحية لرئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة أشار فيها إلى أن المنتدى سيتم من خلاله الاستفادة من الفرص المتاحة بأسلوب جديد لتحقيق الأهداف، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الدول الأورومتوسطية والخليج العربي، وأهمية بناء جيل جديد من الجسور الاقتصادية والتنموية والحضارية.
ويناقش المنتدى خلال جلساته عددًا من الموضوعات ومنها ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأورومتوسطية والخليجية: منطقة أكثر تكاملًا ماليًا وتجاريًا ودور القطاع الخاص، كما يناقش الأخطار التي تهدد الأمن الطاقي وضمان الامدادات ميسورة التكاليف في إطار التحول البيئي وأهداف التنمية المستدامة في مواجهة تغير المناخ، كما سيُناقش المنتدى خلال جلساته ما يتعلق بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب.
وضم وفد المملكة المشارك في أعمال النسخة الأولى من المنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أعضاء مجلس الشورى الدكتور ياسر بن عبدالرحمن حافظ، ويزيد بن محمد التويجري، وعددٌ من المسؤولين في المجلس.