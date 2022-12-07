رئيس الشورى يشارك في المنتدى البرلماني الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي

ويناقش المنتدى خلال جلساته عددًا من الموضوعات ومنها ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأورومتوسطية والخليجية: منطقة أكثر تكاملًا ماليًا وتجاريًا ودور القطاع الخاص، كما يناقش الأخطار التي تهدد الأمن الطاقي وضمان الامدادات ميسورة التكاليف في إطار التحول البيئي وأهداف التنمية المستدامة في مواجهة تغير المناخ، كما سيُناقش المنتدى خلال جلساته ما يتعلق بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب.