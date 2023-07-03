أكثر من 7600 خدمة طبية قُدّمت لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج في مكة والمدينة

وأوضحت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن العيادات الطبية الخاصة بالبرنامج قدمت خدماتها للحجاج ضيوف البرنامج عبر طواقم طبية متخصّصة إلى جانب تهيئة سيارات الإسعاف مجهزة للتعامل مع مختلف الحالات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.