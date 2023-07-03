أكثر من 7600 خدمة طبية قُدّمت لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج في مكة والمدينة

قدمت العيادات الطبية التابعة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج أكثر من 7600 خدمة طبية لضيوف البرنامج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال موسم الحج هذا العام.
وأوضحت الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن العيادات الطبية الخاصة بالبرنامج قدمت خدماتها للحجاج ضيوف البرنامج عبر طواقم طبية متخصّصة إلى جانب تهيئة سيارات الإسعاف مجهزة للتعامل مع مختلف الحالات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.
جاء ذلك بهدف تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى للحجاج ضيوف البرنامج, وتقديم الأدوية العلاجية والوقائية، وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية.
وعملت العيادات بطاقم طبي متكامل على مدار الساعة لخدمة ضيوف البرنامج خلال موسم الحج.
ويستضيف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة هذا العام 4951 حاجاً وحاجة من 90 دولة, أتموا أداء فريضة الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين - أيّده الله - وزيارة المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي.