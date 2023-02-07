رسميًا.. المملكة والصين تطلقان الرابطة العربية المشتركة لريادة الأعمال بمؤتمر "ليب 2023"

من ناحيته، أكّد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي أن الصين "شريك استراتيجي" للمملكة العربية السعودية في نواحي التقنية والابتكار، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها شركات مثل علي بابا و"إي دبليو تي بي أرابيا" للمساهمة في تطوير منظومة الرقمنة في المملكة. وقال: "عملنا مع هذه الشركات على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويأتي إطلاق الرابطة السعودية الصينية لريادة الأعمال اليوم ليرتقي بتعاوننا إلى المستوى التالي ويقدّم لمجتمع الأعمال السعودي الصيني منتدىً قيّمًا لتبادل الخبرات".