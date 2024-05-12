وفاة مسوول في "سباهي" بنوبة قلبية وهو في طريقه للمشاركة في مؤتمر بحائل

كما كان للفقيد -رحمه الله- العديد من البحوث المنشورة في عدد من المجلات الدولية، وحضر مؤتمرات دولية محلية، بالإضافة إلى عضويته في "بورد" الجمعية السعودية للطب الوراثي، ومنظمة الشرق الأوسط للعلوم البيولوجية، وكان عضوًا مؤسسًا لجمعية "الموت الخلوي" السعودية.