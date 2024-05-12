وفاة مسوول في "سباهي" بنوبة قلبية وهو في طريقه للمشاركة في مؤتمر بحائل

توفي مدير إدارة تطوير المعايير في المجلس المركزي السعودي لاعتماد المؤسسات الصحية "سباهي" الدكتور صالح بن محمد بن سِفر الغامدي، اليوم الأحد، قبل مشاركته في مؤتمر "حائل الدولي لطب نمط الحياة"، في نسخته الثالثة، الذي يُعقد تحت شعار "ابتكر لصحتك".
وتعرض الدكتور "الغامدي" لنوبة قلبية وهو في طريقه لمدينة حائل للمشاركة بالمؤتمر.
وكان "الغامدي" قد حُدد له مشاركة علمية في 14 مايو 2024، عند الساعة 10:20 في The Role of Standardization CBAHI Implementation of Lifestyle Medicine.
يُذكر أن الفقيد استشاري أبحاث للجينات الطبية، وعمل في وزارة الحرس الوطني في مناصب وظيفية؛ حيث ترأس مركز الجينوم في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.
وتدرج "الغامدي" في وظائفه من باحث إلى باحث رئيس إلى أن انتقل لمدينة الملك فهد الطبية مؤخرًا استشاريًا للأبحاث الجينية والجودة، ومدير إدارة الأبحاث التطبيقية والإكلينيكية بمركز الأبحاث بمدينة الملك فهد الطبية، ومدير قسم اعتماد الجودة بالمدينة.
كما كان للفقيد -رحمه الله- العديد من البحوث المنشورة في عدد من المجلات الدولية، وحضر مؤتمرات دولية محلية، بالإضافة إلى عضويته في "بورد" الجمعية السعودية للطب الوراثي، ومنظمة الشرق الأوسط للعلوم البيولوجية، وكان عضوًا مؤسسًا لجمعية "الموت الخلوي" السعودية.