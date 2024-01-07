120 جهة حكومية وخاصة تشارك في مبادرةٍ تهدف لدمج الطلبة في سوق العمل

تشارك 120 جهة حكومية وخاصة في فعاليات مبادرة التدريب التعاوني التي تقدّمها جامعة أم القرى، وتتضمن 96 برنامجًا مختلفًا؛ تهدف لدمج الطلبة في سوق العمل، من خلال التدريب التعاوني لفترة 6 أشهر في جميع التخصصات الأكاديمية، بالتعاون مع مختلف القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية؛ من أجل تنمية مهارات الطلبة وتحسين تجربتهم، ورفع مستوى أدائهم العملي من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي، وزيادة مجال الحصول على فرص عمل مناسبة للطلبة بعد تخرجهم.