"التخصصي" ينجح في تحوير مجرى القنوات الصفراوية بالكبد إلى الأمعاء الدقيقة بدون جراحة

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الفدا، أن إجراء تحوير مجرى القنوات الصفراوية بإستخدام منظار الجهاز الهضمي الغير جراحي، يهدف إلى فتح مجرى الأثني عشر (الأمعاء الدقيقة) والقناة الصفراوية باستخدام إبرة، تحت إرشاد منظار الأشعة الصوتية، و وضع دعامة حديدية كبيرة لتكون جسراً للعصارة الصفراوية ومن ثم خروجها إلى الأمعاء الدقيقه ومنع احتباس الصفار، بينما في السابق يجرى هذا النوع من العمليات عن طريق الجراحة.